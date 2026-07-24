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AGENDA · Sèvremont

Concert des professeurs de la Shkolnikova Academy Château de la Flocellière Sèvremont

jeudi 6 août 2026 · Château de la Flocellière · Sèvremont

Informations pratiques

Début
jeudi 6 août 2026
Fin
jeudi 6 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Château de la Flocellière
Adresse
30 Rue du Château
Ville
85700 Sèvremont
Département
Vendée
Tarif
15 15

Sèvremont

Concert des professeurs de la Shkolnikova Academy

Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06

Date(s) :
2026-08-06

Concert de Professeurs
Tatiana Masurenko, alto Jessica Osborne, piano.   .

Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 52 49 75 91 

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English :

Faculty Concert

L’événement Concert des professeurs de la Shkolnikova Academy Sèvremont a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

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