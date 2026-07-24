Concert des professeurs de la Shkolnikova Academy Château de la Flocellière Sèvremont
jeudi 6 août 2026 · Château de la Flocellière · Sèvremont
Informations pratiques
Sèvremont
Concert des professeurs de la Shkolnikova Academy
Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont Vendée
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:00:00
fin : 2026-08-06
Date(s) :
2026-08-06
Concert de Professeurs
Tatiana Masurenko, alto Jessica Osborne, piano. .
Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 52 49 75 91
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English :
Faculty Concert
L’événement Concert des professeurs de la Shkolnikova Academy Sèvremont a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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