Atelier Grainothèque Place du Commerce Sèvremont
Atelier Grainothèque Place du Commerce Sèvremont mercredi 16 septembre 2026.
Sèvremont
Atelier Grainothèque
Place du Commerce Bibliothèque de Sèvremont Sèvremont Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00
Date(s) :
2026-09-16
Atelier Grainothèque
La Récolte des graines
Par où commencer quand on souhaite produire ses propre graines et gagner en autonomie ? Quelles sont les semences les plus simples à réaliser ? Comment se déroule leur pollinisation ? Venez découvrir comment concerver toutes vos variétés préférées grâce à quelques notions simples à appliquer. .
Place du Commerce Bibliothèque de Sèvremont Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14 contact@cpie-sevre-bocage.com
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English :
Grain library workshop
L’événement Atelier Grainothèque Sèvremont a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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