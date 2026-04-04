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Atelier Grainothèque Place du Commerce Sèvremont

Atelier Grainothèque Place du Commerce Sèvremont mercredi 16 septembre 2026.

Lieu : Place du Commerce

Adresse : Bibliothèque de Sèvremont

Ville : 85700 Sèvremont

Département : Vendée

Début : mercredi 16 septembre 2026

Fin : mercredi 16 septembre 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif :

Sèvremont

Atelier Grainothèque

Place du Commerce Bibliothèque de Sèvremont Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-16 15:00:00
fin : 2026-09-16 17:00:00

Date(s) :
2026-09-16

Atelier Grainothèque
La Récolte des graines
Par où commencer quand on souhaite produire ses propre graines et gagner en autonomie ? Quelles sont les semences les plus simples à réaliser ? Comment se déroule leur pollinisation ? Venez découvrir comment concerver toutes vos variétés préférées grâce à quelques notions simples à appliquer.   .

Place du Commerce Bibliothèque de Sèvremont Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14  contact@cpie-sevre-bocage.com

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English :

Grain library workshop

L’événement Atelier Grainothèque Sèvremont a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

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