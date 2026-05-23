The N’Joy Festival complexe du Guittion Sèvremont
The N’Joy Festival complexe du Guittion Sèvremont vendredi 4 septembre 2026.
Sèvremont
The N’Joy Festival
complexe du Guittion Les Châtelliers Châteaumur Sèvremont Vendée
Tarif : 0 – 0 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04
Date(s) :
2026-09-04 2026-09-05
La prochaine édition de The N’Joy aura lieu le 4 et 5 septembre prochain à Sèvremont.
Voilà 10 ans que l’association a vu le jour ! Pour marquer ce cap important, l’événement de 2026 prend une toute autre tournure une édition sur deux jours et surtout…
de tous nouveaux décors. .
complexe du Guittion Les Châtelliers Châteaumur Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire contact@thenjoy.fr
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English :
The next edition of The N?Joy will take place on September 4 and 5 in Sèvremont.
L’événement The N’Joy Festival Sèvremont a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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