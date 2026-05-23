Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

The N’Joy Festival complexe du Guittion Sèvremont

The N’Joy Festival complexe du Guittion Sèvremont vendredi 4 septembre 2026.

Lieu : complexe du Guittion

Adresse : Les Châtelliers Châteaumur

Ville : 85700 Sèvremont

Département : Vendée

Début : vendredi 4 septembre 2026

Fin : vendredi 4 septembre 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 0 0

Sèvremont

The N’Joy Festival

complexe du Guittion Les Châtelliers Châteaumur Sèvremont Vendée

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-04 19:00:00
fin : 2026-09-04

Date(s) :
2026-09-04 2026-09-05

La prochaine édition de The N’Joy aura lieu le 4 et 5 septembre prochain à Sèvremont.
Voilà 10 ans que l’association a vu le jour ! Pour marquer ce cap important, l’événement de 2026 prend une toute autre tournure une édition sur deux jours et surtout…

de tous nouveaux décors.   .

complexe du Guittion Les Châtelliers Châteaumur Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire   contact@thenjoy.fr

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The next edition of The N?Joy will take place on September 4 and 5 in Sèvremont.

L’événement The N’Joy Festival Sèvremont a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

À voir aussi à Sèvremont (Vendée)