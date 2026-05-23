The N’Joy Festival complexe du Guittion Sèvremont

Sèvremont

The N’Joy Festival

complexe du Guittion Les Châtelliers Châteaumur Sèvremont Vendée

Tarif : 0 – 0 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:00:00

fin : 2026-09-04

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-05

La prochaine édition de The N’Joy aura lieu le 4 et 5 septembre prochain à Sèvremont.

Voilà 10 ans que l’association a vu le jour ! Pour marquer ce cap important, l’événement de 2026 prend une toute autre tournure une édition sur deux jours et surtout…

de tous nouveaux décors. .

complexe du Guittion Les Châtelliers Châteaumur Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire contact@thenjoy.fr

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English :

The next edition of The N?Joy will take place on September 4 and 5 in Sèvremont.

L’événement The N’Joy Festival Sèvremont a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges