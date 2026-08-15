Informations pratiques

Sèvremont

Concert classique au château de la Flocellière

30 Rue du Château Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-15 17:30:00

fin : 2026-08-15

Date(s) :

2026-08-15

Rendez-vous dans le grand salon du Château de la Flocellière pour assiter à un concert de musique classique.

Concert de musique baroque interprété par Jean-François NOVELLI et Bénédicte ROSTAING, harpiste.

Réservation conseillée. Participation libre au chapeau. .

30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 22 03 contact@chateaudelaflocelliere.com

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English :

Come to the grand salon at the Château de la Flocellière to attend a classical music concert.

L’événement Concert classique au château de la Flocellière Sèvremont a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges