Concert classique au château de la Flocellière Sèvremont
samedi 15 août 2026 · Sèvremont
Informations pratiques
Sèvremont
Concert classique au château de la Flocellière
30 Rue du Château Sèvremont Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-15 17:30:00
fin : 2026-08-15
Date(s) :
2026-08-15
Rendez-vous dans le grand salon du Château de la Flocellière pour assiter à un concert de musique classique.
Concert de musique baroque interprété par Jean-François NOVELLI et Bénédicte ROSTAING, harpiste.
Réservation conseillée. Participation libre au chapeau. .
30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 22 03 contact@chateaudelaflocelliere.com
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English :
Come to the grand salon at the Château de la Flocellière to attend a classical music concert.
L’événement Concert classique au château de la Flocellière Sèvremont a été mis à jour le 2026-08-04 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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