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AGENDA · Sèvremont

Concert des Élèves de la Shkolnikova Academy Château de la Flocellière Sèvremont

mardi 11 août 2026 · Château de la Flocellière · Sèvremont

Informations pratiques

Début
mardi 11 août 2026
Fin
mardi 11 août 2026
Lieu
Château de la Flocellière
Adresse
30 Rue du Château
Ville
85700 Sèvremont
Département
Vendée
Tarif

Sèvremont

Concert des Élèves de la Shkolnikova Academy

Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11

Date(s) :
2026-08-11

Concerts des Élèves
Concerts des Élèves. Toute la journée.   .

Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 52 49 75 91 

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English :

Student Concerts

L’événement Concert des Élèves de la Shkolnikova Academy Sèvremont a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

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