Concert des Élèves de la Shkolnikova Academy Château de la Flocellière Sèvremont

mardi 11 août 2026 · Château de la Flocellière · Sèvremont

Informations pratiques

Sèvremont

Concert des Élèves de la Shkolnikova Academy

Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11

fin : 2026-08-11

Date(s) :

2026-08-11

Concerts des Élèves

Concerts des Élèves. Toute la journée. .

Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 52 49 75 91

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English :

Student Concerts

L’événement Concert des Élèves de la Shkolnikova Academy Sèvremont a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges