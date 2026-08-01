AGENDA · Sèvremont
Concert des Élèves de la Shkolnikova Academy Château de la Flocellière Sèvremont
mardi 11 août 2026 · Château de la Flocellière · Sèvremont
Informations pratiques
Sèvremont
Concert des Élèves de la Shkolnikova Academy
Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont Vendée
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-11
fin : 2026-08-11
Date(s) :
2026-08-11
Concerts des Élèves
Concerts des Élèves. Toute la journée. .
Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 52 49 75 91
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English :
Student Concerts
L’événement Concert des Élèves de la Shkolnikova Academy Sèvremont a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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