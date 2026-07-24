Concert des professeurs de la Shkolnikova Academy Château de la Flocellière Sèvremont
mercredi 5 août 2026 · Château de la Flocellière · Sèvremont
Informations pratiques
Sèvremont
Concert des professeurs de la Shkolnikova Academy
Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont Vendée
Tarif : 15 – 15 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 20:00:00
fin : 2026-08-05
Date(s) :
2026-08-05
Concert de Professeurs “Jazz not Jazz”
Deux univers d’exception se rencontrent la grâce du classique et l’âme du jazz.
Liana Gourdjia, violon Tcha Limberger, violon, guitare, chant. .
Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 52 49 75 91
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Jazz not Jazz Faculty Concert?
L’événement Concert des professeurs de la Shkolnikova Academy Sèvremont a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
À voir aussi à Sèvremont (Vendée)
- Concert des professeurs de la Shkolnikova Academy Château de la Flocellière Sèvremont 6 août 2026
- Concert Bach de la Shkolnikova Academy Rue Duguesclin Sèvremont 7 août 2026
- Concert des professeurs de la Shkolnikova Academy Château de la Flocellière Sèvremont 8 août 2026
- Balade estivale Salle de la Butte Sèvremont 10 août 2026
- Cuisine & popote cuisine de fin d’été Sèvremont 21 août 2026