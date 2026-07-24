Concert des professeurs de la Shkolnikova Academy Château de la Flocellière Sèvremont

mercredi 5 août 2026 · Château de la Flocellière · Sèvremont

Informations pratiques

Sèvremont

Concert des professeurs de la Shkolnikova Academy

Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont Vendée

Tarif : 15 – 15 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-05 20:00:00

fin : 2026-08-05

Date(s) :

2026-08-05

Concert de Professeurs “Jazz not Jazz”

Deux univers d’exception se rencontrent la grâce du classique et l’âme du jazz.

Liana Gourdjia, violon Tcha Limberger, violon, guitare, chant. .

Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 52 49 75 91

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English :

Jazz not Jazz Faculty Concert?

L’événement Concert des professeurs de la Shkolnikova Academy Sèvremont a été mis à jour le 2026-07-24 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges