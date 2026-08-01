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AGENDA · Sèvremont

Concert de Clôture Shkolnikova Academy. Château de la Flocellière Sèvremont

mercredi 12 août 2026 · Château de la Flocellière · Sèvremont

Informations pratiques

Début
mercredi 12 août 2026
Fin
mercredi 12 août 2026
Heure de début
18:00:00
Lieu
Château de la Flocellière
Adresse
30 Rue du Château
Ville
85700 Sèvremont
Département
Vendée
Tarif

Sèvremont

Concert de Clôture Shkolnikova Academy.

Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-12 18:00:00
fin : 2026-08-12

Date(s) :
2026-08-12

Concert de Clôture
Lauréates, professeurs, orchestres.   .

Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 52 49 75 91 

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English :

Closing Concert

L’événement Concert de Clôture Shkolnikova Academy. Sèvremont a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges

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