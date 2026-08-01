Concert de Clôture Shkolnikova Academy. Château de la Flocellière Sèvremont

mercredi 12 août 2026 · Château de la Flocellière · Sèvremont

Informations pratiques

Sèvremont

Concert de Clôture Shkolnikova Academy.

Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont Vendée

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-12 18:00:00

fin : 2026-08-12

Date(s) :

2026-08-12

Concert de Clôture

Lauréates, professeurs, orchestres. .

Château de la Flocellière 30 Rue du Château Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 6 52 49 75 91

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English :

Closing Concert

L’événement Concert de Clôture Shkolnikova Academy. Sèvremont a été mis à jour le 2026-07-27 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges