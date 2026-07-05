Stage jardin cultiver son potager d’hiver Sèvremont
vendredi 21 août 2026 · Sèvremont
Informations pratiques
Sèvremont
Stage jardin cultiver son potager d’hiver
La Bernardière Sèvremont Vendée
Tarif : 25 – 25 – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 14:00:00
fin : 2026-08-21 17:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Stage cultiver son potager d’hiver, organisé par le CPIE Sèvre et Bocage
Le jardinage est souvent perçu comme une activité estivale, mais il est possible de cultiver un potager en hiver. La fin de l’été est le moment idéal pour mettre en place les cultures d’automne et d’hiver. Quelles variétés sont adaptées ? Dois-je mettre une protection hivernale ? Toutes ces questions, et d’autres, seront abordées lors du stage.
Sur inscription. .
La Bernardière Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14 contact@cpie-sevre-bocage.com
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English :
Workshop: Growing a Winter Vegetable Garden, organized by the CPIE Sèvre et Bocage
L’événement Stage jardin cultiver son potager d’hiver Sèvremont a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges
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