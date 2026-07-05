Informations pratiques

Sèvremont

Stage jardin cultiver son potager d’hiver

La Bernardière Sèvremont Vendée

Tarif : 25 – 25 – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 14:00:00

fin : 2026-08-21 17:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Stage cultiver son potager d’hiver, organisé par le CPIE Sèvre et Bocage

Le jardinage est souvent perçu comme une activité estivale, mais il est possible de cultiver un potager en hiver. La fin de l’été est le moment idéal pour mettre en place les cultures d’automne et d’hiver. Quelles variétés sont adaptées ? Dois-je mettre une protection hivernale ? Toutes ces questions, et d’autres, seront abordées lors du stage.

Sur inscription. .

La Bernardière Sèvremont 85700 Vendée Pays de la Loire +33 2 51 57 77 14 contact@cpie-sevre-bocage.com

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English :

Workshop: Growing a Winter Vegetable Garden, organized by the CPIE Sèvre et Bocage

L’événement Stage jardin cultiver son potager d’hiver Sèvremont a été mis à jour le 2026-07-05 par Office de Tourisme du Pays de Pouzauges