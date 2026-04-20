La Chapelle-de-Bragny

Concert Bal du muguet

Hauterive le Haut 72 La Chapelle-de-Bragny Saône-et-Loire

Tarif : 0 – 0 – 5 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Autrefois, pour le 1er mai, on organisait des bals du muguet où les jeunes filles étaient vêtues de blanc et où les jeunes gens fleurissaient leur boutonnière d’un brin de muguet.

C’était le seul bal de l’année où les parents étaient bannis et où les jeunes se retrouvaient entre eux.

Un vin liquoreux de Moselle, dans lequel plantes et fleurs avaient macéré, faisait les délices de cette époque de l’année ; Il portait le nom de Maitrank ou boisson de mai .

On assurait qu’il suffisait d’y tremper les lèvres au 1er mai pour être heureux tout au long de l’année !

Cette année, on vous propose un cadre idyllique, dans lequel vous pouvez pique niquer dès le midi, participer à un atelier créatif avec des artistes l’après-midi et le soir

place à l’orchestre avec des musiciens bien vivants! The ROSE MARIE et un bar associatif avec des produits locaux bière artisanale, jus de fruits, cocktails sans alcool,…et de quoi vous restaurer avec des plateaux apéro.

CODE VESTIMENTAIRE venez en blanc! .

Hauterive le Haut 72 La Chapelle-de-Bragny 71240 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 90 92 04 roulottes-en-chantier@orange.fr

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L’événement Concert Bal du muguet La Chapelle-de-Bragny a été mis à jour le 2026-04-17 par SENNECEY-LE-GRAND │ OT entre Saône et Grosne