Concert Balavoine, Ma Bataille L’hommage authentique Chartres
Concert Balavoine, Ma Bataille L’hommage authentique Chartres jeudi 12 novembre 2026.
Chartres
Concert Balavoine, Ma Bataille L’hommage authentique
28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir
Tarif : 25.5 – 25.5 – 72 EUR
25.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Jeudi 2026-11-12 20:00:00
fin : 2026-11-12
Date(s) :
2026-11-12
40 ans après la disparition de Daniel Balavoine, BALAVOINE Ma Bataille prendra vie sur la scène du Colisée le 12 novembre, dans le cadre d’une grande tournée française dans des salles prestigieuses.
Ce spectacle-hommage unique célèbre un artiste révolté, visionnaire et indomptable, en faisant renaître l’énergie brute et l’émotion pure de Daniel Balavoine, porté par ses anciens musiciens et interprétées par certaines des plus belles voix de la nouvelle scène française. “Mon fils, ma bataille”, “L’Aziza”, “Sauver l’amour”, “Le chanteur”… Autant de titres qui témoignent de sa rage de dire, de dénoncer, d’aimer, des cris d’amour et de révolte, des messages bruts, sincères, inaltérables, sans oublier Starmania. Et parce que son combat continue, une partie des bénéfices de la tournée sera reversée à l’association Cap Solidaire International, en soutien aux causes humanitaires qui lui tenaient à cœur. 25.5 .
28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
40 years after the death of Daniel Balavoine, BALAVOINE Ma Bataille will come to life on the Colisée stage on November 12, as part of a major French tour of prestigious venues.
L’événement Concert Balavoine, Ma Bataille L’hommage authentique Chartres a été mis à jour le 2026-05-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES
À voir aussi à Chartres (Eure-et-Loir)
- C’Chartres Tennis de table vs Saint Denis TT 93 Chartres 12 mai 2026
- Théâtre S.H.A.K.E.S.P.E.A.R.E Chartres 13 mai 2026
- Point de l’IA Les IA libres Chartres 13 mai 2026
- Ateliers numériques D’CLIC Chartres 13 mai 2026
- C’Chartres Football vs CMS Oissel Chartres 16 mai 2026