Chartres

Concert Balavoine, Ma Bataille L’hommage authentique

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 25.5 – 25.5 – 72 EUR

25.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Jeudi 2026-11-12 20:00:00

fin : 2026-11-12

Date(s) :

2026-11-12

40 ans après la disparition de Daniel Balavoine, BALAVOINE Ma Bataille prendra vie sur la scène du Colisée le 12 novembre, dans le cadre d’une grande tournée française dans des salles prestigieuses.

Ce spectacle-hommage unique célèbre un artiste révolté, visionnaire et indomptable, en faisant renaître l’énergie brute et l’émotion pure de Daniel Balavoine, porté par ses anciens musiciens et interprétées par certaines des plus belles voix de la nouvelle scène française. “Mon fils, ma bataille”, “L’Aziza”, “Sauver l’amour”, “Le chanteur”… Autant de titres qui témoignent de sa rage de dire, de dénoncer, d’aimer, des cris d’amour et de révolte, des messages bruts, sincères, inaltérables, sans oublier Starmania. Et parce que son combat continue, une partie des bénéfices de la tournée sera reversée à l’association Cap Solidaire International, en soutien aux causes humanitaires qui lui tenaient à cœur. 25.5 .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

40 years after the death of Daniel Balavoine, BALAVOINE Ma Bataille will come to life on the Colisée stage on November 12, as part of a major French tour of prestigious venues.

L’événement Concert Balavoine, Ma Bataille L’hommage authentique Chartres a été mis à jour le 2026-05-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES