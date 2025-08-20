Informations pratiques

Plozévet

Concert Ballades Celtiques

11 Rue d’Audierne Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-26

fin : 2026-08-26

Date(s) :

2026-08-26

Avec le groupe Lirzin

Organisé par la paroisse de St Tugdual .

11 Rue d’Audierne Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 92 03 17

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Ballades Celtiques Plozévet a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Destination Pays Bigouden