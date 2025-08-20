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AGENDA · Plozévet

Concert Ballades Celtiques Plozévet

mercredi 26 août 2026 · Plozévet

Informations pratiques

Début
mercredi 26 août 2026
Fin
mercredi 26 août 2026
Adresse
11 Rue d'Audierne
Ville
29710 Plozévet
Département
Finistère
Tarif

Plozévet

Concert Ballades Celtiques

11 Rue d’Audierne Plozévet Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-26
fin : 2026-08-26

Date(s) :
2026-08-26

Avec le groupe Lirzin
Organisé par la paroisse de St Tugdual   .

11 Rue d’Audierne Plozévet 29710 Finistère Bretagne +33 2 98 92 03 17 

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English :

L’événement Concert Ballades Celtiques Plozévet a été mis à jour le 2026-07-13 par OT Destination Pays Bigouden

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