Concert Bande de Hautbois, salle Marianne, Villeneuve-d’Ascq

Concert Bande de Hautbois Mardi 31 mars, 18h30 salle Marianne Nord

Entrée libre

L’école municipale de musique et de danse Ivan-Renar vous donne rendez-vous à la salle Marianne mardi 31 mars 2026, de 18h30 à 20h30. Entrée libre

salle Marianne place de la République Villeneuve d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59491 Saint-Sauveur Nord Hauts-de-France

