Badaboum

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq Nord

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 10:00:00

fin : 2026-04-26 11:00:00

Date(s) :

2026-04-26

Pensé comme un temps d’exploration et de découverte, ce parcours multisensoriel en musique invite les tout-petits à entrer en douceur dans l’univers de l’art, accompagnés de leurs parents ou adultes référents.

Sons, mouvements et sensations stimulent les sens et la curiosité des enfants, tout en respectant leur rythme et leurs besoins. Cette expérience artistique et sensorielle favorise l’éveil, l’expression et le lien parent-enfant, dans un cadre bienveillant.

1 allée du Musée VIlleneuve-d’Ascq Villeneuve-d’Ascq 59650 Nord Hauts-de-France +33 3 20 19 68 68

English :

Designed as a time for exploration and discovery, this multi-sensory musical journey invites toddlers, accompanied by their parents or caregivers, to gently enter the world of art.

Sounds, movements and sensations stimulate children?s senses and curiosity, while respecting their rhythm and needs. This artistic and sensory experience encourages awakening, expression and the parent-child bond, in a caring environment.

L'événement Badaboum Villeneuve-d'Ascq a été mis à jour le 2026-02-17