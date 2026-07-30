Concert Bar Vicky & Axel Le Palais Royan Événements Royan

Informations pratiques

Royan

Concert Bar Vicky & Axel

Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-21 20:30:00

fin : 2026-08-21 22:00:00

Date(s) :

2026-08-21

Avec Vicky & Axel, on découvre un duo acoustique porté par une guitare et deux voix complices

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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr

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English :

With Vicky & Axel, we discover an acoustic duo featuring a guitar and two harmonious voices

L’événement Concert Bar Vicky & Axel Royan a été mis à jour le 2026-07-20 par Royan Atlantique