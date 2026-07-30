Concert Bar Vicky & Axel Le Palais Royan Événements Royan
vendredi 21 août 2026 · Le Palais Royan Événements · Royan
Informations pratiques
Royan
Concert Bar Vicky & Axel
Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:30:00
fin : 2026-08-21 22:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Avec Vicky & Axel, on découvre un duo acoustique porté par une guitare et deux voix complices
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Le Palais Royan Événements 42 avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 23 00 00 accueil.pdc@royanatlantique.fr
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English :
With Vicky & Axel, we discover an acoustic duo featuring a guitar and two harmonious voices
L’événement Concert Bar Vicky & Axel Royan a été mis à jour le 2026-07-20 par Royan Atlantique
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