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AGENDA · Saint-Dizier

Concert Barbara Pravi Saint-Dizier

jeudi 3 décembre 2026 · Saint-Dizier

Informations pratiques

Début
jeudi 3 décembre 2026
Fin
jeudi 3 décembre 2026
Adresse
Les Fuseaux
Ville
52100 Saint-Dizier
Département
Haute-Marne
Tarif
13 13 27 Tarif de base plein tarif Tarif de base

Saint-Dizier

Concert Barbara Pravi

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif
Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03
fin : 2026-12-03

Date(s) :
2026-12-03

Tout public
Dans son spectacle Dalida diva tzigane , la chanteuse parisienne s’empare des titres de Dalida avec respect, ferveur et une pointe de fougue, dans un amour incandescent de la scène. Sans se figer dans un simple hommage, elle se réapproprie ces chansons populaires et sacrées pour les faire vibrer autrement, portée par les rythmes balkaniques du quatuor Aälma Dili.   .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66 

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English :

L’événement Concert Barbara Pravi Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne

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