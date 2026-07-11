Concert Barbara Pravi Saint-Dizier
jeudi 3 décembre 2026 · Saint-Dizier
Informations pratiques
Saint-Dizier
Concert Barbara Pravi
Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 13 – 13 – 27 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-03
fin : 2026-12-03
Date(s) :
2026-12-03
Tout public
Dans son spectacle Dalida diva tzigane , la chanteuse parisienne s’empare des titres de Dalida avec respect, ferveur et une pointe de fougue, dans un amour incandescent de la scène. Sans se figer dans un simple hommage, elle se réapproprie ces chansons populaires et sacrées pour les faire vibrer autrement, portée par les rythmes balkaniques du quatuor Aälma Dili. .
Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
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English :
L’événement Concert Barbara Pravi Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne
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