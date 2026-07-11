Informations pratiques

Saint-Dizier

Concert Barbara Pravi

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 13 – 13 – 27 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-03

fin : 2026-12-03

Date(s) :

2026-12-03

Tout public

Dans son spectacle Dalida diva tzigane , la chanteuse parisienne s’empare des titres de Dalida avec respect, ferveur et une pointe de fougue, dans un amour incandescent de la scène. Sans se figer dans un simple hommage, elle se réapproprie ces chansons populaires et sacrées pour les faire vibrer autrement, portée par les rythmes balkaniques du quatuor Aälma Dili. .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

L’événement Concert Barbara Pravi Saint-Dizier a été mis à jour le 2026-07-11 par Office de Tourisme du Lac du Der en Champagne