Concert BARD BOX | Fête de l’Europe à Nantes Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes
Concert BARD BOX | Fête de l’Europe à Nantes Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes jeudi 28 mai 2026.
Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 19:00 – 20:30
Gratuit : oui Tout public
Machine infernale, inarrêtable, artisanale, en permanence évolutive… sans pré-enregistrement, pour un voyage en Europe, sans filets !Ce passionné de la bidouille, baskets au pied, chemise au vent, sait remuer les foules comme personne, via un set principalement basé sur des loop millimétrés et un paquet d’improvisation.Un voyage musical dansant qui casse les codes et transcende les genres … Tout se joue en temps réel ! Du bruit, de l’instant, du pur son.Entrée libre, gratuit???? Maison de l’Europe – Europa Nantes90 Boulevard de la Prairie au Duc, 44200 Nantes————————————————————?? COMMENT VENIR ????? En transport en commun :Ligne 5 arrêt Quai des AntillesLigne 1 Chantiers navals???? En vélo : de nombreux stationnements sont disponibles sur site.???? En voiture: possibilité de se garer sur le parking du hangar à Bananes (parking Quai Président Wilson).
Maison de l’Europe – Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200
02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu http://maison.europanantes.eu
Afficher la carte du lieu Maison de l’Europe – Europa Nantes et trouvez le meilleur itinéraire
À voir aussi à Nantes (Loire-Atlantique)
- « Pedro Almodóvar , des douleurs, des couleurs et toujours le besoin de filmer… » – Conférence par Pilar MARTINEZ-VASSEUR, Amphi A, bâtiment Bias 2,, Nantes 11 mai 2026
- Vente à la ferme des Dervallières, Ferme des dervallières, Nantes 11 mai 2026
- Visite théâtralisée du cimetière de la Bouteillerie : « L’histoire de Nantaises oubliées », Cimetière Bouteillerie, Nantes 11 mai 2026
- RENDEZ-VOUS AUX ARCHIVES !, Archives de Nantes, Nantes 11 mai 2026
- Rumba, Mémoire et Résilience Archives Départementales de Loire-Atlantique Nantes 12 mai 2026