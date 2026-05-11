Concert BARD BOX | Fête de l’Europe à Nantes Maison de l’Europe – Europa Nantes Nantes

Date et horaire de début et de fin : 2026-05-28 19:00 – 20:30

Gratuit : oui Tout public

Machine infernale, inarrêtable, artisanale, en permanence évolutive… sans pré-enregistrement, pour un voyage en Europe, sans filets !Ce passionné de la bidouille, baskets au pied, chemise au vent, sait remuer les foules comme personne, via un set principalement basé sur des loop millimétrés et un paquet d’improvisation.Un voyage musical dansant qui casse les codes et transcende les genres … Tout se joue en temps réel ! Du bruit, de l’instant, du pur son.Entrée libre, gratuit???? Maison de l’Europe – Europa Nantes90 Boulevard de la Prairie au Duc, 44200 Nantes————————————————————?? COMMENT VENIR ????? En transport en commun :Ligne 5 arrêt Quai des AntillesLigne 1 Chantiers navals???? En vélo : de nombreux stationnements sont disponibles sur site.???? En voiture: possibilité de se garer sur le parking du hangar à Bananes (parking Quai Président Wilson).

Maison de l’Europe – Europa Nantes Île de Nantes Nantes 44200

02 40 48 65 49 http://europanantes.eu contact@europanantes.eu http://maison.europanantes.eu



Afficher la carte du lieu Maison de l’Europe – Europa Nantes et trouvez le meilleur itinéraire

