Concert baroque autour de la flûte à bec et de la flûte traversière Bibliothèque Sainte-Geneviève Paris

Par Jérémie de Pierre (flûtiste à bec).

Les instruments de la consolation ? propose un parcours à travers la musique française des XVIIe et XVIIIe siècles, autour de la flûte à bec et de la flûte traversière, accompagnées par un continuo de viole de gambe et de théorbe.

Les étudiants interpréteront des œuvres de Jacques-Martin Hotteterre, Charles François Dieupart, Anne Danican-Philidor et Michel Pignolet de Montéclair, dans un programme intimiste consacré aux couleurs et aux affects associés aux instruments à vent dans la musique baroque française.

Ce concert s’inscrit dans le cadre du mémoire de Jérémie de Pierre, Esthétique des passions et identité de la flûte à bec. Une dramaturgie instrumentale de la consolation (XVIIe-XVIIIe siècles). Une partie de ce travail de recherche s’est construite à partir de la consultation d’ouvrages anciens conservés dans la Réserve de la bibliothèque Sainte-Geneviève, qui seront exposés à l’occasion du concert.

Cet évènement s’inscrit dans le cadre du partenariat entre la bibliothèque et le département de Musique et musicologie de l’Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines (UVSQ).

La bibliothèque Sainte-Geneviève accueille Jérémie de Pierre, flûtiste à bec, pour un concert proposant un parcours à travers la musique française des XVIIe et XVIIIe siècles, autour de la flûte à bec et de la flûte traversière, accompagnées par un continuo de viole de gambe et de théorbe.

Le jeudi 18 juin 2026

de 19h00 à 20h30

gratuit

Public jeunes et adultes.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-06-18T22:00:00+02:00

fin : 2026-06-18T23:30:00+02:00

Date(s) : 2026-06-18T19:00:00+02:00_2026-06-18T20:30:00+02:00

Bibliothèque Sainte-Geneviève 10, place du Panthéon 75005 Salle de lecture de la RéserveParis

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