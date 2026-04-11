Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Concert Baroque CLAVECIN Église Sainte Foy Mirmande

Concert Baroque CLAVECIN Église Sainte Foy Mirmande samedi 9 mai 2026.

Lieu : Église Sainte Foy

Adresse : Le haut du village

Ville : 26270 Mirmande

Département : Drôme

Début : samedi 9 mai 2026

Fin : samedi 9 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Mirmande

Concert Baroque CLAVECIN

Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:30:00
fin : 2026-05-09 20:30:00

Date(s) :
2026-05-09

Claveciniste Louis-Avit COLOMBIER
  .

Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 03 51 10  dessinjoel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Harpsichordist Louis-Avit COLOMBIER

L’événement Concert Baroque CLAVECIN Mirmande a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme

À voir aussi à Mirmande (Drôme)