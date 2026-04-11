Concert Baroque CLAVECIN Église Sainte Foy Mirmande
Concert Baroque CLAVECIN Église Sainte Foy Mirmande samedi 9 mai 2026.
Mirmande
Concert Baroque CLAVECIN
Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-09 18:30:00
fin : 2026-05-09 20:30:00
Date(s) :
2026-05-09
Claveciniste Louis-Avit COLOMBIER
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Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 03 51 10 dessinjoel@gmail.com
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English :
Harpsichordist Louis-Avit COLOMBIER
L’événement Concert Baroque CLAVECIN Mirmande a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme
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