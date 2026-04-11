Concert Baroque CLAVECIN Église Sainte Foy Mirmande

Mirmande

Concert Baroque CLAVECIN

Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-09 18:30:00

fin : 2026-05-09 20:30:00

Date(s) :

2026-05-09

Claveciniste Louis-Avit COLOMBIER

.

Église Sainte Foy Le haut du village Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 18 03 51 10 dessinjoel@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Harpsichordist Louis-Avit COLOMBIER

L’événement Concert Baroque CLAVECIN Mirmande a été mis à jour le 2026-04-11 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme