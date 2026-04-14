Visite guidée du jardin de Théonine, Jardin de Théonine, Mirmande

Visite guidée du jardin de Théonine 6 et 7 juin Jardin de Théonine Drôme

12 personnes maximum

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-06-06T14:00:00+02:00 – 2026-06-06T15:30:00+02:00

Fin : 2026-06-07T16:30:00+02:00 – 2026-06-07T18:00:00+02:00

Le Jardin de Théonine est un jardin privé ouvert uniquement lors de visites guidées.

Au cœur de la Drôme, sur près de 7000 m², le Jardin de Théonine invite à une promenade contemplative au milieu de cèdres centenaires, d’oliviers somptueux, d’un coin de jardin japonais et d’un verger ressourçant avec une rivière qui borde la propriété.

Plus de 300 espèces d’arbres, arbustes et vivaces composent ce jardin préservé, refuge pour la biodiversité et lieu d’écoute de la nature.

Au fil du parcours, de discrets oiseaux de métal dialoguent avec le paysage et accompagnent le visiteur dans une marche lente et sensible.

Nous vous invitons à venir découvrir ce lieu intime et poétique où la nature, l’art et le silence se rencontrent.

Réservation obligatoire à jardintheonine@gmail.com

Jardin de Théonine 26270 Mirmande Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes [{« type »: « email », « value »: « jardintheonine@gmail.com »}] [{« link »: « mailto:jardintheonine@gmail.com »}] Le Jardin de Théonine est un jardin privé ouvert uniquement lors de visites guidées.

Au cœur de la Drôme, la Villa Théonine ouvre exceptionnellement son parc au public. Sur près de 7000 m², le Jardin de Théonine invite à une promenade contemplative au milieu de cèdres centenaires, de…

©CD