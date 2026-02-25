Festival de musique de chambre Les Sésameries de Mirmande Office du tourisme Val-de-Drôme, Place du Champs de Mars Mirmande

Festival de musique de chambre Les Sésameries de Mirmande

Office du tourisme Val-de-Drôme, Place du Champs de Mars Eglise Sainte-Foy, 13 rue du Boulanger Mirmande Drôme

Début : 2026-06-18

fin : 2026-06-19

2026-06-18

La 7e édition du Festival Les Sésameries de Mirmande est baptisée Romantismes . Le violoncelle sera à l’honneur avec une invitée de prestige Emmanuelle Bertrand.

The 7th edition of the Festival Les Sésameries de Mirmande is entitled Romantismes . The cello will be in the spotlight with a prestigious guest: Emmanuelle Bertrand.

