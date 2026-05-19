Mirmande

Fête de la musique

Eglise Sainte Foy, Place du Champ de Mars, Place du Champ de Foire Mirmande Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-20

fin : 2026-06-20

Date(s) :

2026-06-20

Cliouclat et Mirmande fêtent la musique. Venez célébrer la musique au coeur du village. Concert, spectacle, bal des pompiers et foodtrucks.

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Eglise Sainte Foy, Place du Champ de Mars, Place du Champ de Foire Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 63 03 90 mairie@mirmande.org

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English :

Cliouclat and Mirmande celebrate music. Come and celebrate music in the heart of the village. Concert, show, firemen’s ball and foodtrucks.

L’événement Fête de la musique Mirmande a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme