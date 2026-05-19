Fête de la musique Mirmande
Fête de la musique Mirmande samedi 20 juin 2026.
Mirmande
Fête de la musique
Eglise Sainte Foy, Place du Champ de Mars, Place du Champ de Foire Mirmande Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-20
fin : 2026-06-20
Date(s) :
2026-06-20
Cliouclat et Mirmande fêtent la musique. Venez célébrer la musique au coeur du village. Concert, spectacle, bal des pompiers et foodtrucks.
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Eglise Sainte Foy, Place du Champ de Mars, Place du Champ de Foire Mirmande 26270 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 63 03 90 mairie@mirmande.org
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English :
Cliouclat and Mirmande celebrate music. Come and celebrate music in the heart of the village. Concert, show, firemen’s ball and foodtrucks.
L’événement Fête de la musique Mirmande a été mis à jour le 2026-05-19 par Office de Tourisme de la Vallée de la Drôme