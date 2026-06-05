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Concert baroque Eglise de Carquefou Carquefou

Concert baroque Eglise de Carquefou Carquefou

Concert baroque Eglise de Carquefou Carquefou dimanche 7 juin 2026.

Lieu : Eglise de Carquefou

Adresse : place saint pierre

Ville : 44470 Carquefou

Département : Loire-Atlantique

Début : dimanche 7 juin 2026

Fin : dimanche 7 juin 2026

Heure de début : 17:00

Tarif : Entrée libre et gratuite

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 17:00 – 18:30
Gratuit : oui Entrée libre et gratuite  

L’ensemble baroque Ostinato Sempre vous invite à l’église de Carquefou, venez écouter le Stabat Mater de Caldara, le concerto pour violoncelle de CPE Bach, Come ye sons of Art de Purcell avec des invités exceptionnels. Hélène Postel-Labarthe, soliste Violoncelle et Sylvie Lecerf Alto, Mathieu Louafi Ténor, Charles Castet Basse.Entrée libre & gratuite

Eglise de Carquefou Carquefou 44470
0240721580 https://www.ostinatosempre.fr


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