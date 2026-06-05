Concert baroque Eglise de Carquefou Carquefou

Date et horaire de début et de fin : 2026-06-07 17:00 – 18:30

Gratuit : oui Entrée libre et gratuite

L’ensemble baroque Ostinato Sempre vous invite à l’église de Carquefou, venez écouter le Stabat Mater de Caldara, le concerto pour violoncelle de CPE Bach, Come ye sons of Art de Purcell avec des invités exceptionnels. Hélène Postel-Labarthe, soliste Violoncelle et Sylvie Lecerf Alto, Mathieu Louafi Ténor, Charles Castet Basse.Entrée libre & gratuite

Eglise de Carquefou Carquefou 44470

0240721580 https://www.ostinatosempre.fr



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