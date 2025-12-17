Concert baroque Les 4 saisons et le réchauffement climatique Rue Mstislav Rostropovitch Pont-l’Abbé

Concert baroque Les 4 saisons et le réchauffement climatique

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l’Abbé Finistère

Début : 2026-04-28 20:30:00

fin : 2026-04-28

2026-04-28

Imaginant que le compositeur italien puisse adapter son chef-d’œuvre à la lueur des crises écologiques et climatiques contemporaines pour en raconter les impacts et les évolutions possibles, Jean-Christophe Spinosi propose une interprétation totalement inédite des concertos baroques. Sous sa direction et à la faveur des données scientifiques sur lesquelles il appuie son travail, la partition des Quatre Saisons nous projette dans le futur de la planète.

Pour livrer cette création originale avec l’Ensemble Matheus, le chef d’orchestre associe à l’ensemble de musique baroque des instruments traditionnels égyptiens et des sons électroniques. Pour faire ressentir, grâce à l’émotion musicale, ce que le réchauffement climatique promet au monde, il se livre même à un exercice totalement inédit il traduit en mots-clés ce que les experts annoncent pour l’avenir de la planète puis les insère dans les sonnets de Vivaldi. Ainsi, il donne naissance à un nouveau scénario qui permet d’emmener les spectateurs du XVIIIe siècle à la fin du XXIe siècle.

ENSEMBLE MATHEUS, DIRECTION JEAN-CHRISTOPHE SPINOSI

Organisé par le Triskell .

Rue Mstislav Rostropovitch Le Triskell Salle Verdy Pont-l'Abbé 29120 Finistère Bretagne

