Garden party des créateurs Clos de Trevannec chez Oma Pont-l’Abbé
Garden party des créateurs Clos de Trevannec chez Oma Pont-l’Abbé vendredi 24 avril 2026.
Pont-l’Abbé
Garden party des créateurs
Clos de Trevannec chez Oma Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24
Date(s) :
2026-04-24
Un dîner guinguette dans le jardin, pizza ou crêpes ou les 2, puis découvrir des créateurs de talents. .
Clos de Trevannec chez Oma Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 61 26 02 85
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English : Garden party des créateurs
L’événement Garden party des créateurs Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Destination Pays Bigouden
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