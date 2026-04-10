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Garden party des créateurs Clos de Trevannec chez Oma Pont-l’Abbé

Garden party des créateurs Clos de Trevannec chez Oma Pont-l’Abbé vendredi 24 avril 2026.

Lieu : Clos de Trevannec chez Oma

Adresse : Chemin de Trevannec

Ville : 29120 Pont-l'Abbé

Département : Finistère

Début : vendredi 24 avril 2026

Fin : vendredi 24 avril 2026

Tarif :

Pont-l’Abbé

Garden party des créateurs

Clos de Trevannec chez Oma Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-24
fin : 2026-04-24

Date(s) :
2026-04-24

Un dîner guinguette dans le jardin, pizza ou crêpes ou les 2, puis découvrir des créateurs de talents.   .

Clos de Trevannec chez Oma Chemin de Trevannec Pont-l’Abbé 29120 Finistère Bretagne +33 6 61 26 02 85 

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English : Garden party des créateurs

L’événement Garden party des créateurs Pont-l’Abbé a été mis à jour le 2026-04-07 par OT Destination Pays Bigouden

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