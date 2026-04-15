Concert Bastide in rock Cachemire Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne
Concert Bastide in rock Cachemire Salle Simone Veil Sauveterre-de-Guyenne samedi 23 mai 2026.
Sauveterre-de-Guyenne
Concert Bastide in rock Cachemire
Salle Simone Veil 4 Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne Gironde
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 19:00:00
fin : 2026-05-23 22:00:00
Date(s) :
2026-05-23
Cachemire fête ses 10 ans avec Suffit Juste d’une Seconde , un album puissant et sincère. Le groupe continue de secouer le rock français à grands coups de guitares tranchantes, de textes caustiques et d’énergie brute. Cet album, à la fois nostalgique et tourné vers l’avenir, reste fidèle à l’ADN du groupe riffs percutants, batterie nerveuse, voix singulière et paroles sans détour. L’album est un road-trip musical intense, taillé pour la scène, où chaque morceau frappe juste, net, sans fioriture. Alice Animal rejoint le groupe sur scène, ajoutant une touche féline à un quatuor déjà bien affûté. Burning Jake ouvrira la soirée et présentera son nouvel EP. Refusant les étiquettes, Burning Jake navigue librement entre hard rock, stoner et folk. Buvette et petite restauration sur place. Billetterie en ligne. .
Salle Simone Veil 4 Zone Bonard Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 63 84 70 musiquesenbastide@gmail.com
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English : Concert Bastide in rock Cachemire
L’événement Concert Bastide in rock Cachemire Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-04-15 par OT de l’Entre-deux-Mers
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