Sauveterre-de-Guyenne

Fête de la nature à Sauveterer-de-Guyenne

Le Bourg Sauveterre-de-Guyenne Gironde

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-19 10:00:00

fin : 2026-05-23 18:00:00

Date(s) :

2026-05-19

La fête de la nature est célébrée activement à Sauveterre-de-Guyenne. Du 19 au 23 mai, diverses animations sont organisées autour des haies, le thème de cette année. A la médiathèque, vous retrouverez une exposition sur les insectes et la projection d’un documentaire. L’association de chasse propose un atelier sur la haie, tandis que la LPO vous accompagne sur la piste cyclable Lapébie pour observer les oiseaux de notre région. Enfin, au jardin partagé, un atelier de reconnaissance de plantes vous permettra de connaitre votre environnement. Le programme complet est disponible sur le site de la mairie. Les animations accessibles à tous, gratuitement, mais peuvent être sur réservation. .

Le Bourg Sauveterre-de-Guyenne 33540 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 56 71 50 43 mairie@sauveterre-de-guyenne.fr

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English : Fête de la nature à Sauveterer-de-Guyenne

L’événement Fête de la nature à Sauveterer-de-Guyenne Sauveterre-de-Guyenne a été mis à jour le 2026-05-08 par OT de l’Entre-deux-Mers