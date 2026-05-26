Concert Beethoven & Co Le Croisic

Le Croisic

Concert Beethoven & Co

Gymnase Gabriel Gouraud Le Croisic Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-18 16:00:00

fin : 2026-10-18

Date(s) :

2026-10-18

Beethoven & Co

Création en partenariat – Philharmonie des 2 mondes & La Calebasse

Beethoven & Co Mozart, Beethoven et Schubert réunis par la Philharmonie des Deux Mondes sous la direction de Nicolas Jounis, avec le pianiste Maxence Pilchen.

À l’occasion des 200 ans de la disparition de Beethoven, la Philharmonie des Deux Mondes célèbre l’un des plus grands génies de l’histoire de la musique à travers un programme réunissant trois monuments du répertoire classique et romantique. Sous la direction de Nicolas Jounis, et avec le pianiste Maxence Pilchen, l’orchestre propose un voyage musical où se mêlent éclat, profondeur et émotion.

Le concert s’ouvre avec l’irrésistible ouverture des Noces de Figaro de Mozart, véritable feu d’artifice orchestral porté par une énergie théâtrale et une élégance intemporelle. Place ensuite au lumineux Concerto pour piano en ut majeur de Beethoven, oeuvre de jeunesse déjà traversée par la force expressive et la liberté qui feront du compositeur une figure révolutionnaire. Entre virtuosité et poésie, le piano dialogue avec l’orchestre dans un équilibre d’une rare intensité.

Enfin, la célèbre Symphonie Inachevée de Schubert vient clore la soirée dans une atmosphère suspendue, entre lyrisme romantique et mystère. Trois compositeurs, trois chefs-d’oeuvre, une même quête d’absolu portée par la Philharmonie des Deux Mondes dans un grand moment de musique vivante.

Les oeuvres du programme

Concerto pour piano No. 1 en Ut Majeur de Beethoven

Le concerto pour piano n°1 en ut majeur est une oeuvre composée par Ludwig van Beethoven à la fin du XVIIIe siècle. Il met en valeur le piano avec des passages virtuoses et une grande énergie musicale. Il est considéré comme l’une des premières grandes oeuvres orchestrales de Beethoven.

Symphonie No. 8 en si mineur “Inachevée” de Schubert

La Symphonie n°8 en si mineur Inachevée a été composée par Franz Schubert à la fin de sa courte vie. Elle est appelée Inachevée car Schubert n’a terminé que deux mouvements sur les quatre prévus. Cette symphonie est célèbre pour son atmosphère mélancolique et très expressive.

Ouverture des Noces de Figaro de Mozart

L’Ouverture des Noces de Figaro est l’introduction orchestrale de l’opéra composé par Wolfgang Amadeus Mozart. Cette musique est rapide, joyeuse et pleine d’énergie, annonçant le ton comique de l’opéra. Elle est aujourd’hui l’une des ouvertures les plus célèbres du répertoire classique.

Les interprètes

La Philharmonie des 2 mondes

A sa création en septembre 2013, la Philharmonie des Deux mondes portait intrinsèquement un pari que nous avons réussi. Elle permet à une quarantaine de musiciens professionnels des Pays de la Loire, professeurs de leur instrument dans les établissements d’enseignement musical d’exprimer leur art en formation orchestrale. Elle a créé la Philharmonie des quartiers, orchestre d’enfants des quartiers prioritaires, qu’elle anime.

Portant le répertoire universel en tous lieux à la rencontre de tous les publics, notre orchestre a pris une place déterminante dans la vie musicale de Saint-Nazaire et rayonne sur tout le territoire. Depuis septembre 2024, l’ensemble est placé sous la direction artistique de Nicolas Jounis, chef d’orchestre et directeur artistique du festival Les ClisSonnantes.

Nicolas Jounis

Né à Nantes, Nicolas Jounis a suivi des études au Conservatoire de sa ville natale avant de se perfectionner en direction d’orchestre à l’École Normale de Musique de Paris. Lauréat du Concours de composition de l’Orchestre Symphonique du Loiret, il se perfectionne auprès de Georges Prêtre avant de diriger de nombreuses formations en France et en Europe (Italie, Allemagne, Roumanie, Bulgarie), notamment l’Orchestre de l’Opéra de Massy, l’Orchestre Philharmonique de Craiova, l’Orchestre de Chambre Constance Weber ou encore l’East European Chamber Orchestra. En 2010, il devient premier chef invité de l’Opéra National de Craiova.

Compositeur, il signe en 2015 l’opéra Jeanne, créé en première mondiale à Craiova, et son Requiem en 2018. Parallèlement, il explore l’aspect pédagogique de son métier, conduisant des projets pour divers publics et enseignant l’analyse et l’orchestration.

Depuis 2022, Nicolas Jounis est directeur artistique du festival Les ClisSonnantes. En septembre 2025, il est nommé directeur musical de la Philharmonie des Deux Mondes.

Maxence Pilchen

Pianiste franco-belge, Maxence Pilchen a débuté la musique à 3 ans et remporte à 11 ans le concours télévisé des Jeunes Solistes de la RTBF à Bruxelles. Il acquiert une formation riche de diverses influences auprès de Janusz Olejniczak à Varsovie, Bernard Ringeissen à Paris, Daniel Blümenthal et Diane Andersen à Bruxelles, Byron Janis à New York. Primé lors de nombreux concours internationaux dont Porto,

Barcelone, Epinal et Rome, la critique et le monde musical placent Maxence Pilchen dans la lignée de ses maîtres. Sa renommée s’incarne dans ses interprétations de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin mais aussi Debussy, Rachmaninov, Stravinsky, ou encore Albert Roussel et pour des oeuvres contemporaines à la création desquelles il a participé. .

Gymnase Gabriel Gouraud Le Croisic 44490 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 6 88 86 92 25

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L’événement Concert Beethoven & Co Le Croisic a été mis à jour le 2026-05-22 par ADT44