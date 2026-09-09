Concert Beethoven / Dvorak Orchestre de chambre de Bâle, Nemanja Radulovic Grand Théâtre de Provence Aix-en-Provence

Informations pratiques

Aix-en-Provence

Concert Beethoven / Dvorak Orchestre de chambre de Bâle, Nemanja Radulovic

Vendredi 14 mai 2027 à partir de 20h. Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 45 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-14 20:00:00

fin : 2027-05-14

Date(s) :

2027-05-14

Deux artistes détonants, le chef polonais Krzysztof Urbanski et le violoniste virtuose franco serbe Nemanja Radulovic, vous offrent leurs relectures de deux joyaux du répertoire.

Tout est éloquent et tout paraît naturel dans ce jeu très libre mais jamais hors du texte (Bachtrack): Nemanja Radulovic défend avec ferveur une partition qui requiert une grande maîtrise technique et expressive. Le vibrant Concerto pour violon de Beethoven exprime un langage musical universel qui, après avoir dérouté ses premiers auditeurs, en a fait une des partitions les plus emblématiques du répertoire. Enfin, sous la baguette de Krzysztof Urbanski, avec lequel le discours est fluide, éloquent […] et toute la palette des émotions rendue avec justesse (Bachtrack), la Symphonie n°7, qui a rendu Dvořák célèbre, nous frappe par son orchestration puissante, ses thèmes contrastés et son héroïsme dramatique. .

Grand Théâtre de Provence 380 avenue Max Juvénal Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 9 72 13 13 20

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English :

Two explosive artists, Polish conductor Krzysztof Urbanski and Franco-Serbian violin virtuoso Nemanja Radulovic, offer you their interpretations of two jewels of the repertoire.

L’événement Concert Beethoven / Dvorak Orchestre de chambre de Bâle, Nemanja Radulovic Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-08-17 par Office de Tourisme d’Aix en Provence