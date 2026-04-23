Concert Bel Canto a Napoli Manas
Concert Bel Canto a Napoli Manas jeudi 23 juillet 2026.
Manas
Concert Bel Canto a Napoli
Place du village de Manas Manas Drôme
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23 21:45:00
Date(s) :
2026-07-23
Concert Bel Canto a Napoli , récital des plus grands airs napolitains et autres chansons italiennes par Patrick Darnaud ténor et Oleksandr Movtchan accordéon.
(Repli à l’église en cas de mauvais temps).
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Place du village de Manas Manas 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesamisdupatrimoinedemanas@gmail.com
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English :
Bel Canto a Napoli concert recital of the greatest Neapolitan arias and other Italian songs by Patrick Darnaud, tenor, and Oleksandr Movtchan, accordion.
(In case of bad weather, the concert will take place in the church).
L’événement Concert Bel Canto a Napoli Manas a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération
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