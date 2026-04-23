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Concert Bel Canto a Napoli Manas

Concert Bel Canto a Napoli Manas jeudi 23 juillet 2026.

Adresse : Place du village de Manas

Ville : 26160 Manas

Département : Drôme

Début : jeudi 23 juillet 2026

Fin : jeudi 23 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Manas

Concert Bel Canto a Napoli

Place du village de Manas Manas Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-23 20:30:00
fin : 2026-07-23 21:45:00

Date(s) :
2026-07-23

Concert  Bel Canto a Napoli  , récital des plus grands airs napolitains et autres chansons italiennes par Patrick Darnaud ténor et Oleksandr Movtchan accordéon.
(Repli à l’église en cas de mauvais temps).
  .

Place du village de Manas Manas 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   lesamisdupatrimoinedemanas@gmail.com

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English :

Bel Canto a Napoli concert recital of the greatest Neapolitan arias and other Italian songs by Patrick Darnaud, tenor, and Oleksandr Movtchan, accordion.
(In case of bad weather, the concert will take place in the church).

L’événement Concert Bel Canto a Napoli Manas a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération

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