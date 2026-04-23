Manas

Le Barbier de Séville

place du village Manas Drôme

Tarif : 10 – 10 – 15 EUR

gratuit moins de 6 ans

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-06 20:30:00

fin : 2026-08-06 22:00:00

Date(s) :

2026-08-06

Mirandolina et Compagnie installe ses tréteaux sur la place du village de Manas pour Le Barbier de Séville de Beaumarchais.(lieu de repli prévu en cas de mauvais temps).

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place du village Manas 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 30 64 46 lesamisdupatrimoinedemanas@gmail.com

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English :

Mirandolina et Compagnie sets up its trestles in the village square of Manas for Beaumarchais’s Le Barbier de Séville.

L’événement Le Barbier de Séville Manas a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération