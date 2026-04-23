Le Barbier de Séville Manas
Le Barbier de Séville Manas jeudi 6 août 2026.
Manas
Le Barbier de Séville
place du village Manas Drôme
Tarif : 10 – 10 – 15 EUR
gratuit moins de 6 ans
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-06 20:30:00
fin : 2026-08-06 22:00:00
Date(s) :
2026-08-06
Mirandolina et Compagnie installe ses tréteaux sur la place du village de Manas pour Le Barbier de Séville de Beaumarchais.(lieu de repli prévu en cas de mauvais temps).
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place du village Manas 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 33 30 64 46 lesamisdupatrimoinedemanas@gmail.com
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English :
Mirandolina et Compagnie sets up its trestles in the village square of Manas for Beaumarchais’s Le Barbier de Séville.
L’événement Le Barbier de Séville Manas a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération
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