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Manas en bocal 5 Manas

Manas en bocal 5 Manas samedi 12 septembre 2026.

Adresse : Place du village

Ville : 26160 Manas

Département : Drôme

Début : samedi 12 septembre 2026

Fin : dimanche 13 septembre 2026

Heure de début : 17:00:00

Tarif : 0 0 Tarif libre.

Manas

Manas en bocal 5

Place du village Manas Drôme

Tarif : 0 – 0 – EUR

Tarif libre.

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-13 01:00:00

Date(s) :
2026-09-12

Festival annuel pluridisciplinaire de spectacle vivant et de musique, joyeux, festif et décalé dans le joli village de Manas et ses recoins de verdure.
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Place du village Manas 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   info@manasenbocal.fr

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English :

Annual multi-disciplinary festival of live entertainment and music, joyful, festive and offbeat in the pretty village of Manas and its green nooks and crannies.

L’événement Manas en bocal 5 Manas a été mis à jour le 2026-05-19 par Montélimar Tourisme Agglomération

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