Manas en bocal 5 Manas
Manas en bocal 5 Manas samedi 12 septembre 2026.
Manas
Manas en bocal 5
Place du village Manas Drôme
Tarif : 0 – 0 – EUR
Tarif libre.
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 17:00:00
fin : 2026-09-13 01:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Festival annuel pluridisciplinaire de spectacle vivant et de musique, joyeux, festif et décalé dans le joli village de Manas et ses recoins de verdure.
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Place du village Manas 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes info@manasenbocal.fr
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English :
Annual multi-disciplinary festival of live entertainment and music, joyful, festive and offbeat in the pretty village of Manas and its green nooks and crannies.
L’événement Manas en bocal 5 Manas a été mis à jour le 2026-05-19 par Montélimar Tourisme Agglomération
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