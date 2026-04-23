Manas

les Dames de Pique

Eglise de manas Manas Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-04 20:30:00

fin : 2026-07-04 21:45:00

Date(s) :

2026-07-04

L’ensemble des 7 violoncellistes les Dames de Pique revient dans l’église Sainte Madeleine de Manas et vous invite à voyager avec des compositeurs européens et sud-américain.

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Eglise de manas Manas 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes lesamisdupatrimoinedemanas@gmail.com

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English :

The 7-member cello ensemble Les Dames de Pique returns to the church of Sainte Madeleine in Manas, inviting you to take a journey through European and South American composers.

L’événement les Dames de Pique Manas a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération