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les Dames de Pique Manas

les Dames de Pique Manas samedi 4 juillet 2026.

Adresse : Eglise de manas

Ville : 26160 Manas

Département : Drôme

Début : samedi 4 juillet 2026

Fin : samedi 4 juillet 2026

Heure de début : 20:30:00

Tarif :

Manas

les Dames de Pique

Eglise de manas Manas Drôme

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-04 20:30:00
fin : 2026-07-04 21:45:00

Date(s) :
2026-07-04

L’ensemble des 7 violoncellistes   les Dames de Pique  revient dans l’église Sainte Madeleine de Manas et vous invite à voyager avec des compositeurs européens et sud-américain.
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Eglise de manas Manas 26160 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes   lesamisdupatrimoinedemanas@gmail.com

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English :

The 7-member cello ensemble Les Dames de Pique returns to the church of Sainte Madeleine in Manas, inviting you to take a journey through European and South American composers.

L’événement les Dames de Pique Manas a été mis à jour le 2026-04-23 par Montélimar Tourisme Agglomération

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