Concert Ben Armessen Mixtape Acoustique LUZ-SAINT-SAUVEUR Luz-Saint-Sauveur

Luz-Saint-Sauveur

Concert Ben Armessen Mixtape Acoustique

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-28 19:00:00

fin : 2026-07-28 20:30:00

Date(s) :

2026-07-28

Un voyage musical entre reggae, folk et chansons cultes.

Avec Ben Armessen, prépare-toi à entrer dans une véritable Mixtape Acoustique !

Seul avec sa guitare, l’artiste t’embarque dans un univers libre et éclectique où se croisent reggae, rap, folk, chanson française, hits anglo-saxons et compositions personnelles. Comme un DJ qui construit son set, il enchaîne les morceaux avec fluidité, spontanéité et sens du rythme.

Entre classiques revisités et pépites oubliées, Ben Armessen crée une ambiance chaleureuse et vivante, portée par la proximité avec le public et le plaisir du partage.

Un concert simple, authentique et généreux, pensé comme un moment hors du temps où la musique devient une rencontre.

> Tout public. .

LUZ-SAINT-SAUVEUR Avenue de Saint-Sauveur Luz-Saint-Sauveur 65120 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 92 30 30 bonjour@luz-tourisme.com

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English :

A musical journey through reggae, folk and cult songs.

With Ben Armessen, get ready to enter a real Acoustic Mixtape!

Alone with his guitar, the artist takes you on a free and eclectic journey where reggae, rap, folk, French chanson, Anglo-Saxon hits and personal compositions meet. Like a DJ building his set, he strings together tracks with fluidity, spontaneity and a sense of rhythm.

Between revisited classics and forgotten nuggets, Ben Armessen creates a warm, lively atmosphere, driven by proximity to the audience and the pleasure of sharing.

A simple, authentic and generous concert, conceived as a timeless moment where music becomes an encounter.

L’événement Concert Ben Armessen Mixtape Acoustique Luz-Saint-Sauveur a été mis à jour le 2026-06-02 par OT de Luz St Sauveur|CDT65