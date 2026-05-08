Chartres

Concert Bénabar

28 Rue Danielle Casanova Chartres Eure-et-Loir

Tarif : 39 – 39 – 49 EUR

39

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-12-12 20:00:00

fin : 2026-12-12

Date(s) :

2026-12-12

Bénabar revient ! Auteur-compositeur-interprète à la plume malicieuse et au regard tendre sur nos vies ordinaires, il s’est imposé depuis plus de 25 ans comme l’un des artistes les plus populaires de la chanson française.

Son onzième album studio paraîtra à l’hiver 2026. Après le premier extrait lumineux Elles dansent , inspiré par sa fille, Bénabar dévoile le 2ᵉ single Reste‑t‑il du bonheur , un duo avec Pascal Obispo, où perce la nostalgie d’un bonheur égaré. Deux morceaux qui donnent déjà le ton d’un album à la fois intime et festif. 2025 marquera aussi les 20 ans de Reprise des négociations, album emblématique dont est tiré l’inoubliable Le dîner . Un anniversaire symbolique qui viendra résonner au cœur de cette tournée très attendue, entre titres inédits et retrouvailles avec un répertoire riche en émotions, en humour et en humanité. 39 .

28 Rue Danielle Casanova Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

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English :

Bénabar is back! A singer-songwriter with a mischievous pen and a tender look at our ordinary lives, Bénabar has established himself over the past 25 years as one of the most popular artists on the French music scene.

L’événement Concert Bénabar Chartres a été mis à jour le 2026-05-08 par MAIRIE AGGLO DE CHARTRES