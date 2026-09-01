Informations pratiques

Benfeld

Concert

6 rue de l’Eglise Benfeld Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 19:00:00

Date(s) :

2026-09-20

Concert du groupe vocal Gospel Les Messagers

Plateau au profit de la rénovation de l’orgue .

6 rue de l’Eglise Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 7 62 78 10 95 anne.duval26@gmail.com

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English :

L’événement Concert Benfeld a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du Grand Ried