AGENDA · Benfeld
Concert Benfeld
dimanche 20 septembre 2026 · Benfeld
Informations pratiques
Benfeld
Concert
6 rue de l’Eglise Benfeld Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 19:00:00
Date(s) :
2026-09-20
Concert du groupe vocal Gospel Les Messagers
Plateau au profit de la rénovation de l’orgue .
6 rue de l’Eglise Benfeld 67230 Bas-Rhin Grand Est +33 7 62 78 10 95 anne.duval26@gmail.com
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English :
L’événement Concert Benfeld a été mis à jour le 2026-08-24 par Office de tourisme du Grand Ried
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