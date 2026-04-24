Concert Berry Social Club Morogues
Concert Berry Social Club Morogues samedi 2 mai 2026.
Morogues
Concert Berry Social Club
Morogues Cher
Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:00:00
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
Soirée concerts rock au Berry Social Club à Morogues pour lancer la saison dans une ambiance festive et alternative.
Le Berry Social Club rouvre sa saison avec une soirée dédiée aux musiques rock et noise le samedi 2 mai à Morogues.
Trois groupes se succèdent sur scène 42 Fièvre (battuca-noise, Tours), Mickle Muckle (proto psyché, Caen) et Zëro, formation emblématique du rock noise lyonnais.
Ouverture des portes à 19h, concerts à partir de 21h. Bar et restauration sur place avec Les Marivoles. Possibilité de dormir sur site avec espace pour tentes et parking adapté.
Entrée 10 €, adhésion à prix libre.
Paiement en espèces uniquement. 10 .
Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire berrysocialclub@gmail.com
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English :
An evening of rock concerts at the Berry Social Club in Morogues to launch the season in a festive, alternative atmosphere.
L’événement Concert Berry Social Club Morogues a été mis à jour le 2026-04-24 par OT BOURGES
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