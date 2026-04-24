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Concert Berry Social Club Morogues

Concert Berry Social Club Morogues

Concert Berry Social Club Morogues samedi 2 mai 2026.

Ville : 18220 Morogues

Département : Cher

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 19:00:00

Tarif : 10 10 10 Tarif de base plein tarif

Morogues

Concert Berry Social Club

Morogues Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR
10
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 19:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Soirée concerts rock au Berry Social Club à Morogues pour lancer la saison dans une ambiance festive et alternative.
Le Berry Social Club rouvre sa saison avec une soirée dédiée aux musiques rock et noise le samedi 2 mai à Morogues.
Trois groupes se succèdent sur scène 42 Fièvre (battuca-noise, Tours), Mickle Muckle (proto psyché, Caen) et Zëro, formation emblématique du rock noise lyonnais.
Ouverture des portes à 19h, concerts à partir de 21h. Bar et restauration sur place avec Les Marivoles. Possibilité de dormir sur site avec espace pour tentes et parking adapté.
Entrée 10 €, adhésion à prix libre.
Paiement en espèces uniquement. 10  .

Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire   berrysocialclub@gmail.com

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English :

An evening of rock concerts at the Berry Social Club in Morogues to launch the season in a festive, alternative atmosphere.

L’événement Concert Berry Social Club Morogues a été mis à jour le 2026-04-24 par OT BOURGES

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