Morogues

Concert Berry Social Club

Morogues Cher

Tarif : 10 – 10 – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 19:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Soirée concerts rock au Berry Social Club à Morogues pour lancer la saison dans une ambiance festive et alternative.

Le Berry Social Club rouvre sa saison avec une soirée dédiée aux musiques rock et noise le samedi 2 mai à Morogues.

Trois groupes se succèdent sur scène 42 Fièvre (battuca-noise, Tours), Mickle Muckle (proto psyché, Caen) et Zëro, formation emblématique du rock noise lyonnais.

Ouverture des portes à 19h, concerts à partir de 21h. Bar et restauration sur place avec Les Marivoles. Possibilité de dormir sur site avec espace pour tentes et parking adapté.

Entrée 10 €, adhésion à prix libre.

Paiement en espèces uniquement. 10 .

Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire berrysocialclub@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

An evening of rock concerts at the Berry Social Club in Morogues to launch the season in a festive, alternative atmosphere.

L’événement Concert Berry Social Club Morogues a été mis à jour le 2026-04-24 par OT BOURGES