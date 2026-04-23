Morogues

Fête des Ouches et Jardins au Château de Maupas

Maupas Morogues Cher

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR

1.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 14:00:00

fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :

2026-05-02 2026-05-03

Le château de Maupas à Morogues accueille la Fête des ouches et des jardins.

Cet événement convivial met à l’honneur le jardinage, les plantes et les savoir-faire liés à la nature dans un cadre patrimonial d’exception. Au programme, découvertes, rencontres et animations autour du végétal. 1.5 .

Maupas Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 41 71

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English :

Château de Maupas in Morogues hosts the Fête des ouches et des jardins .

L’événement Fête des Ouches et Jardins au Château de Maupas Morogues a été mis à jour le 2026-04-23 par OT BOURGES