Fête des Ouches et Jardins au Château de Maupas Morogues
Fête des Ouches et Jardins au Château de Maupas Morogues samedi 2 mai 2026.
Morogues
Fête des Ouches et Jardins au Château de Maupas
Maupas Morogues Cher
Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
1.5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00
Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03
Le château de Maupas à Morogues accueille la Fête des ouches et des jardins.
Cet événement convivial met à l’honneur le jardinage, les plantes et les savoir-faire liés à la nature dans un cadre patrimonial d’exception. Au programme, découvertes, rencontres et animations autour du végétal. 1.5 .
Maupas Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 41 71
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Château de Maupas in Morogues hosts the Fête des ouches et des jardins .
L’événement Fête des Ouches et Jardins au Château de Maupas Morogues a été mis à jour le 2026-04-23 par OT BOURGES
À voir aussi à Morogues (Cher)
- Concert Berry Social Club Morogues 2 mai 2026
- Concert au Berry Social Club Morogues 12 juin 2026