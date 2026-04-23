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Fête des Ouches et Jardins au Château de Maupas Morogues

Fête des Ouches et Jardins au Château de Maupas Morogues

Fête des Ouches et Jardins au Château de Maupas Morogues samedi 2 mai 2026.

Adresse : Maupas

Ville : 18220 Morogues

Département : Cher

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif : 1.5 1.5 1.5 Tarif de base plein tarif

Morogues

Fête des Ouches et Jardins au Château de Maupas

Maupas Morogues Cher

Tarif : 1.5 – 1.5 – EUR
1.5
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 14:00:00
fin : 2026-05-02 18:00:00

Date(s) :
2026-05-02 2026-05-03

Le château de Maupas à Morogues accueille la Fête des ouches et des jardins.
Cet événement convivial met à l’honneur le jardinage, les plantes et les savoir-faire liés à la nature dans un cadre patrimonial d’exception. Au programme, découvertes, rencontres et animations autour du végétal. 1.5  .

Maupas Morogues 18220 Cher Centre-Val de Loire +33 2 48 64 41 71 

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English :

Château de Maupas in Morogues hosts the Fête des ouches et des jardins .

L’événement Fête des Ouches et Jardins au Château de Maupas Morogues a été mis à jour le 2026-04-23 par OT BOURGES

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