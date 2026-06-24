concert Bertrand Belin Théâtre de la Rotonde Thaon-les-Vosges

Thaon-les-Vosges

concert Bertrand Belin

Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges Vosges

Tarif : – – EUR

30

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-01-30 20:30:00

fin : 2027-01-30

Date(s) :

2027-01-30

Avec sa voix profonde et son écriture singulière, Bertrand Belin s’est imposé comme l’une des figures les plus originales de la chanson française contemporaine. Entre rock, poésie et narration, il façonne un univers sensible et magnétique. Porté par son nouvel album Watt, il livre un concert immersif où arrangements raffinés, présence scénique et intensité émotionnelle se conjuguent pour une traversée musicale aussi intime que collective.Tout public

30 .

Théâtre de la Rotonde Rue Pierre de Coubertin Thaon-les-Vosges 88150 Vosges Grand Est +33 3 29 65 98 58

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English :

With his deep voice and unique songwriting style, Bertrand Belin has established himself as one of the most original figures in contemporary French music. Blending rock, poetry, and storytelling, he crafts a sensitive and magnetic world. Spearheaded by his new album *Watt*, he delivers an immersive concert where refined arrangements, stage presence, and emotional intensity come together for a musical journey that is as intimate as it is communal.

L’événement concert Bertrand Belin Thaon-les-Vosges a été mis à jour le 2026-06-24 par OT EPINAL ET SA REGION