Concert, Bibliothèque, Wattrelos
Concert, Bibliothèque, Wattrelos samedi 20 juin 2026.
Concert Samedi 20 juin, 10h30 Bibliothèque Nord
Entrée libre
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T11:30:00+02:00
Fin : 2026-06-20T10:30:00+02:00 – 2026-06-20T11:30:00+02:00
Bibliothèque 2, rue Emile Basly Wattrelos Wattrelos 59150 Nord Hauts-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 03.20.81.66.38 »}]
La chorale d’Emile Zola viendrai nterprêter une dizaine de chansons accompagnée par quelques musiciens. Fête de la musique
Droit réservé
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