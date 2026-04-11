Concert Big Band Jazz Conservatoire de l’Eurométropole de Metz La BAM Metz

Metz

Concert Big Band Jazz Conservatoire de l’Eurométropole de Metz

La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi Mercredi 2026-05-13 20:00:00

fin : 2026-05-13

Date(s) :

2026-05-13

Le Big Band du Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné est dirigé par Damien Prud’homme, saxophoniste, compositeur, actif sur la scène jazz européenne.

Il est également coordinateur du département jazz au sein du conservatoire. Ce grand ensemble de jazz est composé de 5 trompettes, 4 trombones, 5 saxs et une rythmique (piano, guitare, contrebasse, batterie). Il réunit 20 étudiants qui se préparent à un diplôme dans le cursus jazz du conservatoire. Depuis 2008, ils ont découvert et approfondi les répertoires de Miles Davis, Count Basie, Charles Mingus, Bob Mintzer, Thelonious Monk, Horace Silver, Django Reinhardt, les musiques Latines, le Jazz de Broadway, des comédies musicales des années 30… Cette année, la thématique sera autour de la musique de Pat Metheny. Un programme musical qui séduira tous les publics.

La création de ce grand ensemble qui participe sans conteste au rayonnement de l’Eurométropole de Metz, a pour but de nourrir la culture musicale des étudiants à travers l’héritage du jazz et de vous faire partager leur passion du big band, leur plaisir de l’improvisation.Tout public

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La BAM 20 Boulevard d’Alsace Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

The Big Band of the Conservatoire à Rayonnement Régional Gabriel Pierné is directed by Damien Prud’homme, a saxophonist and composer active on the European jazz scene.

He is also coordinator of the Conservatoire’s jazz department. This large jazz ensemble comprises 5 trumpets, 4 trombones, 5 saxophones and a rhythm section (piano, guitar, double bass, drums). It brings together 20 students preparing for a diploma in the Conservatoire’s jazz curriculum. Since 2008, they have discovered and explored the repertoires of Miles Davis, Count Basie, Charles Mingus, Bob Mintzer, Thelonious Monk, Horace Silver, Django Reinhardt, Latin music, Broadway jazz and musicals of the 30s? This year’s theme is the music of Pat Metheny. A musical program that will appeal to all audiences.

The creation of this large ensemble, which undoubtedly contributes to the influence of the Metz Eurometropole, aims to nurture the musical culture of students through the heritage of jazz, and to share with you their passion for big band and their pleasure in improvisation.

L’événement Concert Big Band Jazz Conservatoire de l’Eurométropole de Metz Metz a été mis à jour le 2026-04-08 par AGENCE INSPIRE METZ