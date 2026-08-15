Concert Big Ed and the Red Balls Le Rempart Périgueux
vendredi 21 août 2026 · Le Rempart · Périgueux
Informations pratiques
Périgueux
Concert Big Ed and the Red Balls
Le Rempart 2 Rue Condé Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00
Date(s) :
2026-08-21
Ils sont de retours !
BIG ED AND THE RED BALLS live at Rempart
Des habitués de notre bonne vieille tour remettent le couvert.
Mais cette fois-ci sous la bannière du Rempart …
Du blues, du rock, oui.
Mais surtout du grain, du feeling et une vraie musicalité. .
Le Rempart 2 Rue Condé Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 10 84 lerempart.perigueux@gmail.com
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English : Concert Big Ed and the Red Balls
L’événement Concert Big Ed and the Red Balls Périgueux a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Communal de Périgueux
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