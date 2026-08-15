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AGENDA · Périgueux

Concert Big Ed and the Red Balls Le Rempart Périgueux

vendredi 21 août 2026 · Le Rempart · Périgueux

Concert Big Ed and the Red Balls Le Rempart Périgueux

Informations pratiques

Début
vendredi 21 août 2026
Fin
samedi 22 août 2026
Heure de début
20:00:00
Lieu
Le Rempart
Adresse
2 Rue Condé
Ville
24000 Périgueux
Département
Dordogne
Tarif
Gratuit

Périgueux

Concert Big Ed and the Red Balls

Le Rempart 2 Rue Condé Périgueux Dordogne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-21 20:00:00
fin : 2026-08-21 23:00:00

Date(s) :
2026-08-21

Ils sont de retours !

BIG ED AND THE RED BALLS live at Rempart

Des habitués de notre bonne vieille tour remettent le couvert.
Mais cette fois-ci sous la bannière du Rempart …
Du blues, du rock, oui.
Mais surtout du grain, du feeling et une vraie musicalité.   .

Le Rempart 2 Rue Condé Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 46 10 84  lerempart.perigueux@gmail.com

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English : Concert Big Ed and the Red Balls

L’événement Concert Big Ed and the Red Balls Périgueux a été mis à jour le 2026-08-11 par OT Communal de Périgueux

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