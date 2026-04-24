Concert Biso Muziki ; Journée d’Arts et tous, Afrique Espace Pic Nic Arette

Arette

Concert Biso Muziki ; Journée d’Arts et tous, Afrique

Espace Pic Nic 15 rue d’Escamet Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 20:00:00

fin : 2026-05-23

Date(s) :

2026-05-23

Et pour finir cette journée d’Arts et Tous, Afrique, l’espace Tiers Lieu Pic Nic vous propose un concert avec le groupe Biso Muziki qui nous emmènera avec ses sons dans les terres et cultures africaines.

Biso Muziki est le projet du jeune batteur et chanteur Chacha ANGELA (batteur de boulevard des airs)

Il a développé sa propre musique en puisant dans ses racines congolaises et en s’inspirant des musiques actuelles: jazz+ pop+ funk+ rock et bien d’autres styles…

Chacha chante en Lingala, sa langue natale, et joue aussi du balafon, instrument traditionnel.

B I S O met l’accent sur la valorisation du métissage entre la musique de l’Afrique et celle de l’Occident. .

Espace Pic Nic 15 rue d’Escamet Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 64 96 10 25 picnictierslieu@gmail.com

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English : Concert Biso Muziki ; Journée d’Arts et tous, Afrique

L’événement Concert Biso Muziki ; Journée d’Arts et tous, Afrique Arette a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn