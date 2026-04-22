Concert Dézindéguts Centre culturel Ambille Arette

Arette

Concert Dézindéguts

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-22 18:30:00

fin : 2026-05-22

Date(s) :

2026-05-22

Si vous ne le connaissez pas encore ne ratez pas l’occasion de vous faire emporter par l’énergie du groupe musical d’Arette.

Participation libre au chapeau. .

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59 culture@arette64.fr

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English : Concert Dézindéguts

L’événement Concert Dézindéguts Arette a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn