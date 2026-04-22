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Concert Dézindéguts Centre culturel Ambille Arette

Concert Dézindéguts Centre culturel Ambille Arette

Concert Dézindéguts Centre culturel Ambille Arette vendredi 22 mai 2026.

Lieu : Centre culturel Ambille

Adresse : 7 rue Paul Ambille

Ville : 64570 Arette

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : vendredi 22 mai 2026

Fin : vendredi 22 mai 2026

Heure de début : 18:30:00

Tarif :

Arette

Concert Dézindéguts

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-22 18:30:00
fin : 2026-05-22

Date(s) :
2026-05-22

Si vous ne le connaissez pas encore ne ratez pas l’occasion de vous faire emporter par l’énergie du groupe musical d’Arette.
Participation libre au chapeau.   .

Centre culturel Ambille 7 rue Paul Ambille Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 68 24 33 59  culture@arette64.fr

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English : Concert Dézindéguts

L’événement Concert Dézindéguts Arette a été mis à jour le 2026-04-22 par Office de Tourisme du Haut-Béarn

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