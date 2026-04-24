Journée d’Arts et tous, Afrique ; Stage de danse Espace Pic Nic Arette

Arette

Journée d’Arts et tous, Afrique ; Stage de danse

Espace Pic Nic 15 rue d’Escamet Arette Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 20 – 20 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 14:00:00

fin : 2026-05-23 16:00:00

Date(s) :

2026-05-23

Dans la journée Arts et Tous ; Afrique et pour donner suite aux activités réalisés pendant la matinée au centre culturel d’Ambille, l’espace Tiers lieu Pic Nic vous propose un stage de danse Africaine pour plonger et connaitre de plus prêt cette culture a traves la danse.

Le stage est ouvert a tout public et inclus l’entrée pour le concert de musique africaine qu’aurait lieu en soirée au même espace .

Espace Pic Nic 15 rue d’Escamet Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6759244950 picnictierslieu@gmail.com

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English : Journée d’Arts et tous, Afrique ; Stage de danse

L’événement Journée d’Arts et tous, Afrique ; Stage de danse Arette a été mis à jour le 2026-04-24 par Office de Tourisme du Haut-Béarn