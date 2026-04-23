La Pierre Saint-Martin en VTTAE Arette
La Pierre Saint-Martin en VTTAE Arette dimanche 24 mai 2026.
Arette
La Pierre Saint-Martin en VTTAE
La Pierre Saint-Martin Arette Pyrénées-Atlantiques
Tarif : 70 – 70 – 70 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-24 09:00:00
fin : 2026-05-24 12:00:00
Date(s) :
2026-05-24
Enfourchez un VTT à assistance électrique et laissez-vous guider pendant 3 heures d’exploration commentée sur le massif de La Pierre Saint-Martin. Accompagné d’un moniteur passionné, partez à la rencontre des incontournables du territoire Pastoralisme et vie d’estive avec les bergers, Tête Sauvage, nature brute et panoramas saisissants, Gouffre de La Pierre Saint-Martin et salle de La Verna, joyaux souterrains, Junte de Roncal, héritage culturel unique entre Béarn et Navarre.
Durée 3h, niveau Facile, Matériel fourni VTT à assistance électrique, casque, taille requise 140cm. A prévoir chaussures de sport, coupe-vent, sac à dos, eau, éventuellement gants et lunettes. Départ maintenu à partir de 2 inscrits. .
La Pierre Saint-Martin Arette 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 66 20 09
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English : La Pierre Saint-Martin en VTTAE
L’événement La Pierre Saint-Martin en VTTAE Arette a été mis à jour le 2026-04-23 par Office de Tourisme du Haut-Béarn
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