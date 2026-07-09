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AGENDA · Contrisson

Concert Black B Contrisson

samedi 29 août 2026 · Contrisson

Concert Black B Contrisson

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
samedi 29 août 2026
Heure de début
20:00:00
Adresse
Place des Pâquis
Ville
55800 Contrisson
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Contrisson

Concert Black B

Place des Pâquis Contrisson Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29

Date(s) :
2026-08-29

Concert du groupe Black B
Ambiance rock et festive assurée. Restauration et buvette sur place.

Entrée gratuite.Tout public
0  .

Place des Pâquis Contrisson 55800 Meuse Grand Est   contact@contrisson.fr

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English :

Concert by the band Black B
A rock-and-roll, festive atmosphere is guaranteed. Food and drinks available on site.

Free admission.

L’événement Concert Black B Contrisson a été mis à jour le 2026-07-09 par OT SUD MEUSE

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