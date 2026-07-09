Concert Black B Contrisson
samedi 29 août 2026 · Contrisson
Informations pratiques
Contrisson
Concert Black B
Place des Pâquis Contrisson Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29 20:00:00
fin : 2026-08-29
Date(s) :
2026-08-29
Concert du groupe Black B
Ambiance rock et festive assurée. Restauration et buvette sur place.
Entrée gratuite.Tout public
0 .
Place des Pâquis Contrisson 55800 Meuse Grand Est contact@contrisson.fr
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English :
Concert by the band Black B
A rock-and-roll, festive atmosphere is guaranteed. Food and drinks available on site.
Free admission.
L’événement Concert Black B Contrisson a été mis à jour le 2026-07-09 par OT SUD MEUSE