Trophée de France offshore, hydroplane et endurance La Ballastière Contrisson

Informations pratiques

Contrisson

Trophée de France offshore, hydroplane et endurance

La Ballastière 221 Champ Pot de Vin Contrisson Meuse

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-08-29

fin : 2026-08-30

Date(s) :

2026-08-29

Programme du vendredi après-midi

– mise en place des bouées pour le circuit O & H

– mise en place de la boucle de comptage

– une fois le circuit posé, les essais libres seront ouverts jusqu’à 19h00.

Programme du samedi , TF O& H

– 8h30 -09h30 essais libres

– 09h30 TF O & H avec une pause pour le repas vers 12h00

– 17h30 (environ) remise des récompenses

– mise en place du circuit V

– essais jusqu’à 19h00

Programme du dimanche, TF V

– 8h30 09h30 finalisation des inscriptions (Si possible envoyer votre inscription avant afin de pouvoir préparer les séries plus facilement)

– 8h30 10h00 essais libres

– 10h TF V avec une pause pour le repas vers 12h00

– 16h30 (environ) remise des récompensesTout public

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La Ballastière 221 Champ Pot de Vin Contrisson 55800 Meuse Grand Est +33 6 18 88 04 04

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English :

Friday Afternoon Schedule:

– Setting up the markers for the O & H course

– Setting up the timing loop

– Once the course is set up, free practice will be open until 7:00 p.m.

Saturday Schedule, O & H Time Trials:

– 8:30–9:30 a.m.: Free practice

– 9:30 a.m.: O & H Time Trials with a lunch break around 12:00 p.m.

– 5:30 p.m. (approximately): awards ceremony

– Setup of the V circuit

– Practice until 7:00 p.m.

Sunday Schedule, TF V:

– 8:30–9:30 a.m.: Registration closes (If possible, please submit your registration in advance to help us organize the heats more easily)

– 8:30 a.m. 10:00 a.m.: Free practice

– 10:00 a.m.: TF V with a lunch break around 12:00 p.m.

– 4:30 p.m. (approx.): Awards ceremony

L’événement Trophée de France offshore, hydroplane et endurance Contrisson a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE