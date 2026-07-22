Trophée de France offshore, hydroplane et endurance La Ballastière Contrisson
samedi 29 août 2026 · La Ballastière · Contrisson
Informations pratiques
Contrisson
Trophée de France offshore, hydroplane et endurance
La Ballastière 221 Champ Pot de Vin Contrisson Meuse
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-30
Date(s) :
2026-08-29
Programme du vendredi après-midi
– mise en place des bouées pour le circuit O & H
– mise en place de la boucle de comptage
– une fois le circuit posé, les essais libres seront ouverts jusqu’à 19h00.
Programme du samedi , TF O& H
– 8h30 -09h30 essais libres
– 09h30 TF O & H avec une pause pour le repas vers 12h00
– 17h30 (environ) remise des récompenses
– mise en place du circuit V
– essais jusqu’à 19h00
Programme du dimanche, TF V
– 8h30 09h30 finalisation des inscriptions (Si possible envoyer votre inscription avant afin de pouvoir préparer les séries plus facilement)
– 8h30 10h00 essais libres
– 10h TF V avec une pause pour le repas vers 12h00
– 16h30 (environ) remise des récompensesTout public
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La Ballastière 221 Champ Pot de Vin Contrisson 55800 Meuse Grand Est +33 6 18 88 04 04
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English :
Friday Afternoon Schedule:
– Setting up the markers for the O & H course
– Setting up the timing loop
– Once the course is set up, free practice will be open until 7:00 p.m.
Saturday Schedule, O & H Time Trials:
– 8:30–9:30 a.m.: Free practice
– 9:30 a.m.: O & H Time Trials with a lunch break around 12:00 p.m.
– 5:30 p.m. (approximately): awards ceremony
– Setup of the V circuit
– Practice until 7:00 p.m.
Sunday Schedule, TF V:
– 8:30–9:30 a.m.: Registration closes (If possible, please submit your registration in advance to help us organize the heats more easily)
– 8:30 a.m. 10:00 a.m.: Free practice
– 10:00 a.m.: TF V with a lunch break around 12:00 p.m.
– 4:30 p.m. (approx.): Awards ceremony
L’événement Trophée de France offshore, hydroplane et endurance Contrisson a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE
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