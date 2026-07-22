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Trophée de France offshore, hydroplane et endurance La Ballastière Contrisson

samedi 29 août 2026 · La Ballastière · Contrisson

Trophée de France offshore, hydroplane et endurance La Ballastière Contrisson

Informations pratiques

Début
samedi 29 août 2026
Fin
dimanche 30 août 2026
Lieu
La Ballastière
Adresse
221 Champ Pot de Vin
Ville
55800 Contrisson
Département
Meuse
Tarif
0 Gratuit

Contrisson

Trophée de France offshore, hydroplane et endurance

La Ballastière 221 Champ Pot de Vin Contrisson Meuse

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi Samedi 2026-08-29
fin : 2026-08-30

Date(s) :
2026-08-29

Programme du vendredi après-midi
– mise en place des bouées pour le circuit O & H
– mise en place de la boucle de comptage
– une fois le circuit posé, les essais libres seront ouverts jusqu’à 19h00.

Programme du samedi , TF O& H
– 8h30 -09h30 essais libres
– 09h30 TF O & H avec une pause pour le repas vers 12h00
– 17h30 (environ) remise des récompenses
– mise en place du circuit V
– essais jusqu’à 19h00

Programme du dimanche, TF V
– 8h30 09h30 finalisation des inscriptions (Si possible envoyer votre inscription avant afin de pouvoir préparer les séries plus facilement)
– 8h30 10h00 essais libres
– 10h TF V avec une pause pour le repas vers 12h00
– 16h30 (environ) remise des récompensesTout public
0  .

La Ballastière 221 Champ Pot de Vin Contrisson 55800 Meuse Grand Est +33 6 18 88 04 04 

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English :

Friday Afternoon Schedule:
– Setting up the markers for the O & H course
– Setting up the timing loop
– Once the course is set up, free practice will be open until 7:00 p.m.

Saturday Schedule, O & H Time Trials:
– 8:30–9:30 a.m.: Free practice
– 9:30 a.m.: O & H Time Trials with a lunch break around 12:00 p.m.
– 5:30 p.m. (approximately): awards ceremony
– Setup of the V circuit
– Practice until 7:00 p.m.

Sunday Schedule, TF V:
– 8:30–9:30 a.m.: Registration closes (If possible, please submit your registration in advance to help us organize the heats more easily)
– 8:30 a.m. 10:00 a.m.: Free practice
– 10:00 a.m.: TF V with a lunch break around 12:00 p.m.
– 4:30 p.m. (approx.): Awards ceremony

L’événement Trophée de France offshore, hydroplane et endurance Contrisson a été mis à jour le 2026-07-22 par OFFICE DE TOURISME SUD MEUSE

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