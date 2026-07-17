Informations pratiques

Contrisson

Spectacle Tout naît pas fini

Contrisson Meuse

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-10-16 20:00:00

fin : 2026-10-16 22:00:00

Date(s) :

2026-10-16

Théâtre documentaire / 1h30 dès 12 ans / Cie Gravitation

La compagnie Gravitation développe un théâtre de terrain, nourri par les rencontres et les récits de celles et ceux qui font le territoire. Avec cette nouvelle création autour de l’agriculture, ce spectacle explore un sujet profondément actuel qui questionne, provoque le dialogue et fait naître une véritable expérience collective.

(dans le cadre de la semaine de l’écoute )

Un spectacle à voir sur les 1000 plateaux

– mardi 13 octobre 20h30 Communauté de communes des Portes de Meuse

– jeudi 15 octobre 20h30 Commercy

– vendredi 16 octobre 20h30 Contrisson

Une coopération du Réseau des 1000 plateaux, en partenariat avec la Cie Azimuts / le CCOUAC, la Codecom Portes de Meuse, l’OMA Commercy, la COPARY et les mairies de Villers-le-Sec et Contrisson.

Les tarifs sont définis par les lieux d’accueils.Tout public

.

Contrisson 55800 Meuse Grand Est +33 3 29 79 73 47 billetterie@acb-scenenationale.org

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English :

Documentary Theater / 1h30 Ages 12 and up / Cie Gravitation

The Gravitation theater company creates field-based theater, drawing inspiration from encounters and the stories of the people who shape the local community. With this new production centered on agriculture, the show explores a deeply relevant topic that raises questions, sparks dialogue, and fosters a genuine collective experience.

(as part of “Listening Week”)

A show to see at 1,000 venues:

– Tuesday, October 13, 8:30 p.m.: Portes de Meuse Community of Municipalities

– Thursday, October 15, 8:30 p.m.: Commercy

– Friday, October 16, 8:30 p.m.: Contrisson

A collaboration of the “Réseau des 1,000 Plateaux,” in partnership with Cie Azimuts / CCOUAC, Codecom Portes de Meuse, OMA Commercy, COPARY, and the town halls of Villers-le-Sec and Contrisson.

Ticket prices are set by the host venues.

L’événement Spectacle Tout naît pas fini Contrisson a été mis à jour le 2026-07-17 par OT SUD MEUSE