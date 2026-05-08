Concert BLOUZouki La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy
Concert BLOUZouki La Guinguette du Val Eveillé Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela Arudy vendredi 8 mai 2026.
Arudy
Concert BLOUZouki La Guinguette du Val Eveillé
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-08 20:30:00
fin : 2026-05-09
Date(s) :
2026-05-08
BLOUZouki, vous invite à un voyage musical. Entre blues, calypso, swing et chanson, ses compositions inspirées de ses voyages vous transporteront aux quatre coins du monde. Venez célébrer l’été en musique dans une ambiance chaleureuse et conviviale.
Restauration sur place. .
Lieu-dit Anglas, 780 Bordedela La Guinguette du Val Éveillé Arudy 64260 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 47 80 08
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English : Concert BLOUZouki La Guinguette du Val Eveillé
L’événement Concert BLOUZouki La Guinguette du Val Eveillé Arudy a été mis à jour le 2026-05-05 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées
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