Concert Blue Coconut Combo Le Grand Huit Rennes Dimanche 19 avril, 17h00 Ille-et-Vilaine

Gratuit

[Musique hawaïenne / western swing] Des plages de Honolulu aux studios de Nashville, une exploration joyeuse et decontractée de l’univers de la musique hawaïenne et du western swing des années 30/40,…

**[Musique hawaïenne / western swing]** Des plages de Honolulu aux studios de Nashville, une exploration joyeuse et decontractée de l’univers de la musique hawaïenne et du western swing des années 30/40, au son de la steel guitar et du ukulele.

Blue Coconut Combo revisite le répertoire de quelques noms illustres qui ont contribué à marquer profondément la musique populaire américaine du XXè siècle (Sol Hoopii, Andy Iona, Jerry Byrd ou Speedy West…) et vous entraine dans un univers enjoué et délicatement nostalgique, tel un 78 tours fraîchement sorti de son emballage…

**Avec :

**Vassili CAILLOSSE – steel guitar

Eric LE GUICHARD – contrebasse

Bertrand THÉPAUT – guitare acoustique, ukulele

Julien TUAL – guitare électrique

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-19T17:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-19T18:30:00.000+02:00

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https://legrandhuit-rennes.fr/ yunalegrandhuit@gmail.com https://legrandhuit-rennes.fr/

Le Grand Huit 20 Rue Pierre Martin, 35000 Rennes, France Sud-Gare Rennes 35000 Ille-et-Vilaine



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